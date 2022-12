Studie: Inflation ist Hauptsorge der Rumänen

Bukarest (ADZ) – Für zwei Drittel der Rumänen ist die Inflation die oberste alltägliche Sorge, gefolgt vom Ukraine-Krieg und den Kosten für ärztliche Leistungen, so die Ergebnisse der vom Meinungsforschungsunternehmen McKinsey&Company mit 1000 Teilnehmern durchgeführten Studie „Consumer Sentiment Survey“. Nur die Briten sind in Europa noch besorgter wegen der Inflation. Die am meisten von der Inflation und vom Ukraine-Krieg belastete soziale Kategorie sind die Baby Boomers (geb. zwischen 1946 und 1964) sowie Personen mit gehobenem Einkommen. Über den Zugang zu ärztlichen Leistungen sind insbesondere Personen mit geringerem Einkommen besorgt.



Europaweit haben 30 Prozent der Befragten, in Rumänien sogar 80 Prozent der Teilnehmer, in den letzten Wochen billiger eingekauft, beispielsweise Eigenmarken der Retailer, aus Hypermärkten oder von Discountern. Der Großteil der Befragten befürchtet, dass die Preise der Grundnahrungsmittel nächstes Jahr weiter steigen werden.