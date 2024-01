Studie: Nicht-Teilnahme am Bakk immer öfter

Bukarest (ADZ) - Eine Studie im Rahmen des Bildungsministeriums kommt zu dem Schluss, dass immer mehr Lyzeaten auf die Einschreibung zur Bakkalaureatsprüfung verzichten oder nicht zu allen Prüfungen erscheinen. Untersucht wurden 8 Bildungseinheiten in 7 Regionen in ländlichem, klein-, mittel- und großstädtischem Milieu zur Bakkalaureatsprüfung im Juni 2023. Ländliche Schüler hatten eine 2 bis 3 Mal geringere Einschreibungsrate oder blieben doppelt so häufig einer Prüfung fern. Männliche Schüler schrieben sich geringfügig seltener ein als weibliche und blieben häufiger fern als diese. Gefährdet in diesem Sinne seien auch aus dem Ausland (re)integrierte Schüler oder minderjährige Schwangere/Mütter. Auch wurde eine Tendenz festgestellt, die Prüfungen nicht auf einmal, sondern in Etappen in Angriff zu nehmen.



Die meisten den Prüfungen fernbleibenden Kandidaten stammen aus Abendschulen oder solchen mit nicht täglichem Unterricht. Grund dafür seien Verpflichtungen am Arbeitsplatz oder kleine Kinder.