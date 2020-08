Studie: Rumänien Schlusslicht bei Homeoffice

Bukarest (ADZ) – Nur 1,5 der insgesamt 5,57 Millionen rumänischen Angestellten könnten laut einer Studie des Zentrums für wirtschaftspolitische Forschung (CEPR) zur Arbeit in der Europäischen Union ohne Qualitätseinbußen von zu Hause aus ihre Tätigkeit ausüben. Das entspricht lediglich einem Anteil von 27 %, womit Rumänien in der EU den letzten Platz einnimmt, obwohl es hierzulande eine der schnellsten Internetverbindungen gibt. An der Spitze liegt Luxemburg (45%), der europäische Mittelwert liegt bei 37%.