Suceava: Ende der Quarantäne

Bukarest (ADZ) - Die 12. Militärverordnung ist nun in Kraft, wie Innenminister Marcel Vela am Dienstagabend verkündete. Damit wurde die Quarantäne für Suceava und acht benachbarte Gemeinden – Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți und Mitocu Dragomirnei – aufgehoben. Vela bedankte sich bei all denjenigen, die die Beschränkungen respektiert hatten. Die Maßnahmen hätten als „Mauer gegen einen unsichtbaren und aggressiven“ Feind fungiert. Er mahnte, Vorsichtsmaßnahmen weiter einzuhalten.