Suche nach freilaufendem Löwen eingestellt

Târgoviște (ADZ) – Die Suche nach dem in Târgoviște am Donnerstag von mehreren Personen gesichteten Löwen ist am selben Abend eingestellt worden. Nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, ein Löwe spaziere in der Stadt frei herum, wurden nacheinander drei RO-Alert-Warnungen ausgegeben. Mit 60 Polizisten, einem Polizeihund und einer Drohne wurde nach dem Tier gesucht. Die Anfrage im lokalen Zoo ergab jedoch, dass dort kein Löwe fehle. Nach der ergebnislosen Suche vermutet man nun, der „Löwe“ sei ein Hund gewesen.