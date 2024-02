Superwahljahr: Koalitionsspitzen einigen sich auf Wahlkalender

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionsspitzen haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf den Wahlkalender für das laufende Superwahljahr geeinigt: Europa- und Kommunalwahl werden zusammenlegt und, wie von Premier Marcel Ciolacu (PSD) bereits in Aussicht gestellt, für Sonntag, den 9. Juni, angesetzt – den Termin will die Koalition noch diese Tage offiziell bekannt geben.



Doch fassen PSD und PNL mittlerweile sogar eine zweifache Wahlzusammenlegung ins Auge – neben der Europa- mit der Kommunalwahl könnten im November nämlich auch die Parlamentswahl mit der ersten Wahlrunde des Präsidentenrennens zusammengelegt werden. Zudem stecken die Koalitionsspitzen diese Tage auch die Grundrisse ihrer künftigen Zusammenarbeit ab, die sich wunschgemäß über zwei Wahlzyklen, d. h. über ein Jahrzehnt, erstrecken soll – überlegt wird dabei vor allem, ob ein Wahlbündnis nach dem Vorbild der verblichenen USL eingegangen werden soll oder nicht. Aktuell scheinen PSD und PNL eher geneigt, bei der diesjährigen Kommunal- sowie Parlamentswahl auf separaten Wahllisten anzutreten, ausgenommen jene Städte und Kommunen, in denen Politiker der Oppositionsparteien USR und PMP die wichtigsten lokalen Verwaltungsämter bekleiden – hier wollen die Koalitionspartner jeweils einen einzigen, gemeinsamen Kandidaten ins Kommunalwahlrennen schicken, um ihre Chancen zu optimieren.



Nicht zu guter Letzt überlegen PSD und PNL, die höchsten Ämter im Staat bereits vorab brüderlich unter sich aufzuteilen – so etwa könnte ein Koalitionspartner den Spitzenkandidaten für das Amt des Staatsoberhauptes stellen, während der andere das Amt des Regierungschefs zugesichert bekäme. Ein diesbezüglicher Beschluss soll allerdings erst nach der Europawahl gefasst werden.