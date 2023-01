Tanczos dementiert Brennholzkrise

Bukarest (ADZ) – Umweltminister Barna Tanczos (UDMR) stellt klar, dass es nach der Deckelung der Brennholzpreise durch die Regierung keine Brennholzkrise gegeben hat und auch derzeit nicht gibt. Trotz eines gewissen Drucks durch erhöhte Nachfrage aus EU-Ländern sei in den letzten drei Monaten in Rumänien mehr Brennholz auf den Markt gebracht und verkauft worden als in derselben Zeitspanne des Vorjahres. Die Gerüchte zu einer Brennholzkrise beruhten auf den geringen Lagerbeständen einiger Großmärkte, so der Ressortminister.