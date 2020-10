Tăriceanu aus ALDE ausgetreten

Bukarest (ADZ) – ALDE-Vorsitzender Călin Popescu Tăriceanu ist aus der Partei ausgetreten, wie dieser am Montagabend bekanntgegeben hat. Grund dafür sei das Vorhaben, mit Pro România zu fusionieren. Tăriceanu, der bereits verschiedenen Parteien angehört hatte, müsse Victor Pontas Pro România beitreten, damit die Parteien als gemeinsame Liste bei den Wahlen antreten können.



Beide Kleinparteien hatten bei den Lokalwahlen schwache Ergebnisse, in Bukarest waren sie z.B. an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Als gemeinsame Partei „Pro România Social Liberal“ erhoffen sie sich höhere Chancen bei den Parlamentswahlen am 6. Dezember.