TAROM-Chefin wegen Misstrauensvotum entlassen?

Bukarest (ADZ) - Die zu Wochenbeginn entlassene Chefin der staatlichen Fluggesellschaft TAROM, Mădălina Mezei, erhebt schwere Vorwürfe gegen den scheidenden Transportminister Răzvan Cuc (PSD): Wie Mezei am Donnerstag bekannt gab, soll sie wegen ihrer Weigerung, am Tag des Misstrauensvotums ein Startverbot für mehrere Inlandsflüge zu verhängen, entlassen worden sein.



Minister Cuc persönlich habe sie telefonisch aufgefordert, ein „Startverbot für etliche Inlandsflüge wegen angeblichen technischen Problemen“ zu verhängen, damit die aus dem Land anreisenden Parlamentarier „nicht zur Misstrauensabstimmung kommen können“. Sie habe dem Transportminister daraufhin erläutert, dieser seiner Anordnung nicht nachkommen zu können, wonach sie binnen weniger Tage entlassen worden sei, sagte Mezei der Presse. Die Ex-TAROM-Chefin fügte hinzu, gegen den Ressortminister Strafanzeige erstatten zu wollen.



Minister Cuc dementierte alle von Mezei gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die er als „Lügenmärchen“ abtat. Die abgewählte Regierungschefin Viorica Dăncilă kündigte am Freitagvormittag an, den Sachverhalt von der Innenrevision der Regierung prüfen lassen zu wollen.