TAROM-Gewerkschaft droht mit Streik

Bukarest (ADZ) – Die Vereinte Gewerkschaft TAROM (SUT) kündigt in einer an Agerpres übermittelten Pressemitteilung eine Reihe von Protestmaßnahmen an. Grund: Bei der Neuverhandlung des Kollektivvertrags sind fast keine der Forderungen von SUT akzeptiert worden. Der neue Kollektivvertrag müsste bis zum 23. August ausverhandelt und unterzeichnet sein. Die Gewerkschaft droht nun mit der Einstellung aller TAROM-Abflüge zwischen 4 und 7 Uhr sowie mit jeweils zweistündigen Warnstreiks zwei Mal die Woche. Für den Fall, dass die Forderungen trotz dieser Maßnahmen nicht akzeptiert würden, will die Gewerkschaft einen Generalstreik auslösen.