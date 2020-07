Tătaru denkt an Einschränkungen für Terrassen

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärte am Sonntagabend, erneute Einschränkungen für Terrassenlokale nicht auszuschließen. Dies würde in Abhängigkeit der Entwicklung der Neuinfektionen entschieden. Als die Maßnahmen zur Lockerung in Kraft traten, wurden diese von einer Ministeranordnung des zuständigen Ressorts mit den Betriebsregeln begleitet. Diese müssten jedoch auch eingehalten werden, mahnt Tătaru und kündigt strengere Kontrollen für die nächste Zeit an. Was die Öffnung von Restaurants betrifft, äußerte sich Wirtschaftsminister Virgil Popescu wenig optimistisch.