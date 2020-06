Tătaru kritisiert marodes Gesundheitswesen

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru bewertete das rumänische Gesundheitssystem auf der Konferenz „Lektion Covid – Reform des Gesundheitswesens“, organisiert von cursdeguvernare.ro am Montag, offen und hart in fünf Punkten: 1. Das Management sei unprofessionell und unterbesetzt, es fehle an Digitalisierung, Mängel gebe es in allen Bereichen. 2. In den Krankenhäusern fehle es an Fachärzten, zu viel Augenmerk wurde nur auf die Beschaffung von Geräten gelegt. 3. Das Gesetz für die Reform des Gesundheitswesens sei über tausend Mal geändert worden, niemand habe mehr Durchblick. Investitionen seien unüberlegt erfolgt. 4. Die aktuelle Medikamentenpolitik benachteilige rumänische Medikamentenhersteller, schuld sei die Clawback-Steuer. 5. Das Gesundheitssystem sei zu politisch, der Patient müsse im Mittelpunkt stehen. Premierminister Ludovic Orban kündigte an, Investitionen in das Gesundheitswesen haben oberste Priorität für die Regierung.