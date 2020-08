Tătaru: Maske muss zur Regel werden

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru hält die Maskenpflicht auch an Grundschulen für unumgänglich. „Der Abstand von einem Meter ist für Kinder jüngerer Klassen relativ, in den Pausen wird es auf dem Schulhof Gedränge geben. Die Maske muss spielerisch eingeführt zur Regel werden, an die wir uns halten“, sagte Tătaru am Montagabend beim Fernsehsender Realitatea Plus. Er ergänzte, die drei möglichen Szenarien der Schulöffnung nach den Ferien würden abhängig von der jeweiligen Gemeinde, dem Kreis und der Schule angewendet.