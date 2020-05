Tătaru: „Normales“ Leben ab August eventuell möglich

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru hat am Dienstagabend gegenüber dem Fernsehsender B1TV weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Krise angekündigt: Sollte die Infektionsrate weiter sinken, könnte ab August gar ein „normales“ Leben möglich sein. Ende dieser Woche würde die erste Phase der Lockerungen evaluiert, bei positiven Resultaten könnten ab 1. Juni weitere Restriktionen fallen.



Was die Öffnung der Gastgärten betreffe, sei man sich aber „ziemlich sicher“. Dabei müssten aber Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, etwa bezüglich der Oberflächen und Toiletten. Auch die Abstandsregelung von 1,5 Metern zwischen Personen müsste eingehalten werden – daher würde eine Reservierungspflicht eingeführt, um das Entstehen von Menschenansammlungen zu verhindern.



Im Falle einer weiteren positiven Entwicklung könnten außerdem am 15. Juni die Badestrände eröffnet werden, zeigte sich der Minister optimistisch.