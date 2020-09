Tătaru: Schwerer Monat im Kampf gegen die Pandemie

Bukarest (ADZ) - Die Lageeinschätzung des Gesundheitsministers Nelu Tătaru gibt wenig Anlass zur Entspannung: Er glaube, der kommende Monat sei ein schwerer im Kampf gegen die Pandemie Covid-19, sagte er am Montag bei TVR.



Gleich zwei Ereignisse, die mit einem Anstieg der Fallzahlen rechnen lassen, fallen auf den September: der Wahlkampf im Zuge der Lokalwahlen sowie die Schulöffnung.



Gleichzeitig forderte der Minister, sich verantwortungsvoll zu verhalten: „Wenn wir uns alle gemeinschaftlich an die Regeln halten, glaube ich, dass die Fallzahlen Mitte Oktober sinken könnten“, stellte er in Aussicht.



Auch zur Grippeschutzimpfung fand er klare Worte und rief auf, sich impfen zu lassen: Man sehe in der Corona-Pandemie, was passiere, wenn kein Impfstoff zur Verfügung stehe. Drei Millionen Dosen seien bestellt, die doppelte Menge des Vorjahres, und bei Bedarf könne auch nachgefordert werden, so Tătaru.