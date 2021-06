Teilwahlen am 27. Juni in 6 Städten und 30 Kommunen

Bukarest (ADZ) – In sechs Städten und dreißig Ortschaften in Alba, Arad, Arges, Bacău, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Sălaj, Suceava, Timiș und Vâlcea steigen am Sonntag, dem 27. Juni, Teilwahlen. Nach Angaben der Ständigen Wahlbehörde (AEP) werden hauptsächlich Bürgermeister gewählt, lediglich in einer einzigen Ortschaft sind die Wähler aufgefordert, einen neuen Gemeinderat zu bestimmen.



Der Wahlkampf der bei den Teilwahlen antretenden Kommunalpolitiker setzte an diesem Wochenende ein. PSD-Chef Marcel Ciolacu gab sich aus diesem Anlass zuversichtlich: Seine Partei werde „auch diese Wahlen gewinnen“ und einmal mehr unter Beweis stellen, dass die bürgerliche Koalition eine „Koalition von Verlierern“ sei, die „völlig illegitim“ und ausschließlich dank der von Staatspräsident Klaus Johannis geleisteten Schützenhilfe an der Macht sei, sagte Ciolacu auf einer Pressekonferenz in Craiova. Der Oppositionschef fügte hinzu, dass die PSD vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie nicht auf Wahlkampfveranstaltungen, sondern auf eine Tür-zu-Tür-Kampagne setzen werde.