Teilwahlen: PSD und PNL beanspruchen Wahlsieg für sich

Bukarest (ADZ) - In sechs Städten und dreißig Ortschaften in Alba, Arad, Arges, Bacău, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Sălaj, Suceava, Temesch/Timiș und Vâlcea sind am Sonntag, dem 27. Juni, Teilwahlen gestiegen. Gewählt wurden hauptsächlich Bürgermeister, da etliche der im Herbst letzten Jahres an den Wahlurnen bestätigten Kommunalpolitiker entweder wegen Amtsunvereinbarkeiten sowie rechtskräftiger Urteile nach Strafprozessen ihr Mandat niederlegen mussten oder aber den Folgen diverser Krankheiten, einschließlich Corona-Infektionen, erlagen. In einer Ortschaft waren die Wähler indes aufgefordert gewesen, einen neuen Gemeinderat zu bestim-men.Nach Angaben der Ständigen Wahlbehörde (AEP) wurden während des Urnengangs von Sonntag insgesamt 83 Wahlvorfälle gemeldet – unter anderem sei in vier Fällen Anzeige wegen Wählerbestechung erstattet worden, des Weiteren seien vereinzelte Fälle von Wahltourismus, Wahlbehinderung, Wahlbetrug sowie Verstöße gegen das Wahlgeheimnis beanstandet worden.



Die amtlichen Wahlergebnisse stehen zwar noch aus, doch beanspruchten nichtsdestotrotz sowohl PNL-Chef Ludovic Orban als auch die oppositionelle PSD den Wahlsieg am späten Sonntagabend für sich: Laut PSD-Vize Sorin Grindeanu konnten sich die Bürgermeister-Kandidaten seiner Partei in insgesamt 17 von 35 Ortschaften und drei von insgesamt sechs Städten durchsetzen – die Kandidaten der bürgerlichen Koalition hätten lediglich in 16 Ortschaften gesiegt. Wenig später teilte PNL-Chef Orban indes via Facebook mit, dass die Liberalen „als Wahlsieger aus den heutigen Teilwahlen hervorgegangen“ seien und beglückwünschte alle Kandidaten seiner Partei sowie deren Wahlkampfteams.