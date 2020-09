Teodorovici warnte 2019 vor 40 Prozent Rentenanhebung

Bukarest (ADZ) - Ex-Finanzminister Eugen Teodorovici (PSD) hat 2019 ausdrücklich vor der von seiner Partei angestoßenen 40-prozentigen Rentenanhebung gewarnt. Das geht aus einem vertraulichen, von dem Minister an die damalige Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) gerichteten Schreiben hervor, das das Finanzressort am Dienstag veröffentlichte. In dem Dokument legt Teodorovici Dăncilă nahe, die für den 1. September 2020 geplante Rentenerhöhung zu „überdenken“, da damit die 3-Prozent-Defizitgrenze gesprengt werde.



PSD-Chef Marcel Ciolacu scheint trotz der Bedenken seines Parteikollegen indes nicht gewillt, seine wahlkampftaktisch begründeten Pläne über eine 40-prozentige Rentenanhebung zu begraben, die er im Parlament über Zusatzanträge zum Nachtragshaushalt der Regierung durchboxen will. Er habe bereits mit mehreren Fraktionschefs gesprochen, alle hätten ihm ihre Unterstützung zugesichert, sodass er guten Mutes sei, dass diese Rentenanhebung doch noch durchgezogen werden könne, sagte Ciolacu den Medien. Dem PSD-Chef zufolge ist eine Rentenerhöhung in dieser Größenordnung „nichts Außergewöhnliches“ und für den krisengebeutelten Haushalt „durchaus tragbar“.