Bukarest (ADZ) - Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă zieht die Einführung regelmäßiger Corona-Tests für ungeimpftes medizinisches Personal in Betracht, hat diese am Samstag in Hermannstadt/Sibiu bekannt gegeben. Die Kosten dafür müssten persönlich getragen werden. Diese Maßnahme ziele nicht etwa auf die Durchsetzung eines Impfzwangs für das medizinische Personal ab, erklärte Mihăilă, sondern soll den Patienten das Recht auf Behandlung durch getestetes oder geimpftes Personal gewährleisten.