Thrakerarmbänder in Gorj entdeckt

Târgu Jiu (ADZ) – Die letztes Wochenende in der Nähe der Gemeinde Prigoria (Gorj) entdeckten sechs goldenen Thrakerarmbänder stellen die wahrscheinlich größte archäologische Entdeckung des Landeskreises dar, erklärt der Direktor des Geschichtsmuseums in Târgu Jiu, Dumitru Hortopan, der Gazeta de Sud. Gefunden wurden sie von einem Hobbysucher mithilfe eines Metalldetektors in einem Waldstück in 30 Zentimeter Tiefe. Der Schatz wurde an das Kreismuseum übergeben, wo die Stücke inventarisiert, klassifiziert und dann ausgestellt werden.