Tierschützer kritisieren Lebendtransporte

Bukarest (ADZ) - In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch konnten trotz Extremwetterlage 70 Schafe aus dem am Sonntag im Hafen von Midia gekenterten Frachter gerettet werden. Die Evakuierung erforderte den Einsatz von Tierärzten der Veterinärgesundheitsbehörden der umliegenden Kreise. Die geretteten Schafe stehen unter tierärztlicher Fürsorge, über ihr Schicksal wird mit Tierschutzorganisationen beraten. Premierminister Ludovic Orban äußerte sich am Dienstag über die Unglücksursache: Der Kapitän sei vor dem Risiko des Kenterns gewarnt worden, habe sich aber geweigert, zu stoppen. Der Hafen sei nicht mehr blockiert, es gäbe keine Anzeichen für eine Umweltverschmutzung. Tierschützer Gabriel Păun kritisiert den Export von Lebendtieren anstelle von Fleisch. Landwirtschaftsminister Adrian Oros räumt ein: Häufig würden EU-Regeln zu den Transportbedingungen von Tieren nach Verlassen der EU-Hoheitsgewässer ignoriert.