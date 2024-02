Tîlvăr: Einführung von Pflichtarmee ausgeschlossen

Bukarest (ADZ) – Verteidigungsminister Angel Tîlvăr (PSD) schließt die Wiedereinführung einer Pflichtarmee kategorisch aus. „Es gibt in diesem Augenblick keinerlei Diskussion darüber“, präzisierte der Minister. Diskutiert werde derzeit allerdings die Gründung einer Freiwilligenarmee, um den Bedarf an Reservisten aufzustocken, erklärte dieser am Montagabend für Euronews România. Das Projekt sieht ein militärisches Training von einigen Monaten für Freiwillige zwischen 18 und 35 Jahren vor.



Die rumänische Armee sei von über 320.000 Soldaten auf rund 80.000 gesunken, ein Nachschub an Reservisten sei daher nötig. „Wir wissen noch nicht, wie das geschehen soll, wir sind noch in der Diskussionsphase“, erklärte dazu der Minister. Andererseits sei das technische Niveau der Armee sowie die Effizienz der Militärtechnik gestiegen, fügte er an. Es sei jedoch ganz normal, von Zeit zu Zeit das Humanpotenzial aufzufrischen, um über die nötigen Kräfte für bestimmte Situationen zu verfügen, erklärte er den Bedarf an mehr Reservisten.



Allerdings betonte der Verteidigungsminister vehement: „Rumänien ist nicht in Kriegsgefahr, es gibt derzeit keine Gefahr eines Angriffs.“