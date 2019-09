Tote und Verletzte bei Explosion in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Bei einer Explosion in einer Bukarester Fabrik für vorgefertigte Bauteile hat ein Mensch am Freitagmorgen sein Leben verloren, weitere drei Personen trugen Verletzungen davon, eine hiervon schwere. Der Vorsitzende des Departements für Notfälle (DSU), Raed Arafat, ließ verlauten, dass der Schwerverletzte Verbrennungen an über 90 Prozent seines Körpers erlitten hat und ins Krankenhaus Floreasca eingeliefert worden ist. Die Ursache des Vorfalls ist derzeit noch unbekannt.