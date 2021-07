Tourismuskomplex komplett abgebrannt

Bukarest (ADZ) – Ein Tourismus-Komplex in Crișan im Donaudelta ist am Sonntag komplett abgebrannt, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und musste ins Notfallspital Floreasca nach Bukarest gebracht werden. Touristen befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in den Gebäuden. Laut dem Inspektorat für Notfallsituationen (ISU) hatte wahrscheinlich ein beschädigter Schornstein den Brand ausgelöst, beim Eintreffen der Feuerwehr hätten sich Flammen und Rauch bereits auf die gesamte Anlage ausgebreitet.