Tränengas-Einsatz: 25 Schüler im Krankenhaus

Bukarest (ADZ) – Das Erdgeschoss der technischen Oberschule „Dimitrie Leonida“ ist am Dienstag evakuiert und 25 Schüler sind ins Krankenhaus eingewiesen worden, nachdem ein 15-jähriger Schüler am Eingang der Schule Tränengas freigesetzt hatte. 16 Schüler haben zwecks Überwachung und Behandlung die Nacht im Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Schüler eröffnet. Der Junge hätte sich nur gewehrt, nachdem er von mehreren Kollegen an die Wand gestellt und durch Handgreiflichkeiten belästigt worden sei, erklärte hingegen dessen Vater, der ihm auch das Tränengas - als Schutz gegen streunende Hunde in deren Wohngegend – gegeben hätte. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren gegen den Schüler und setzte ihn für 60 Tage unter polizeiliche Aufsicht. Der Bukarester Präfekt, Rareș Hopincă, verlangte von der Schule und dem Rathaus des 2. Bezirks eine Verwaltungsuntersuchung. Eltern zufolge seien gewaltsame Zwischenfälle häufig an der Schule.