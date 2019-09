Transelectrica verklagt ehemaligen Chef

Bukarest (ADZ) - Der Stromnetzbetreiber Transelectrica hat am Dienstag angekündigt, gegen den Ex-Vorsitzenden Marius-Dănuț Carașol sowohl straf- als auch zivilrechtlich vorgehen zu wollen. Carașol wurde kürzlich überführt, sein Hochschulabschlussdiplom gefälscht zu haben. Transelectrica hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass eine Interimsführung eingesetzt wurde. Bezüglich Carașol gab das Unternehmen an, ei-nerseits zivilrechtliche Ansprüche als Nebenkläger im Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft geltend machen zu wollen, und an-dererseits, den ehemaligen Vorsitzenden auch in einer eigens einzuleitenden Klage strafrechtlich zu belangen.



Carașol wurde im Dezember 2018 zum Transelectrica-Direktor ernannt. Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass er, anders als im Lebenslauf angegeben, sein Hochschulstudium an der elektrotechnischen Fakultät der Universität Bukarest nicht abgeschlossen hatte, woraufhin er entlassen wurde.