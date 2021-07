Transportminister will Ordnung im Bahnverkehr

Bukarest (ADZ) – Transportminister Cătălin Drulă (USR-PLUS) hat für Donnerstag und Freitag alle an der Bahnsicherheit und am Bahnverkehr Beteiligten zu Dringlichkeitssitzungen vorgeladen, nachdem es diese Woche zu mehreren schwerwiegenden Bahnereignissen gekommen ist – und dass, obwohl Drulă erst am Dienstag seine Mitarbeiter angewiesen hatte, „sämtliche Maßnahmen zu Gunsten der Passagiere und zwecks Vorbeugung von Schäden an die Infrastruktur“ einzuleiten.



Drulă kündigte Maßnahmen gegen die für die zwei Güterverkehrsereignisse Schuldigen an sowie die Ausarbeitung strengerer Regeln zur Bahnsicherheit. Jedoch weigerte er sich, den Leiter des Personenverkehrs (CFR Călători), Ovidiu Vizante, für die stundenlange Standzeit eines Zuges mit Hunderten von Kindern sowie dessen irritierten und teilweise höhnischen Aussagen diesbezüglich gegenüber der Presse zu entlassen, obwohl Premier Florin Cîțu (PNL) ihn dazu ermutigt hatte.