Transportminister will Spitäler loswerden

Bukarest (ADZ) - Transportminister Sorin Grindeanu will die 15 Krankenhäuser seines Ressorts an Lokalbehörden bzw. Medizinfakultäten übertragen, erklärte dieser am Freitag zur Reorganisierung des Ministeriums. Ohnehin seien die Krankenhäuser seit der Wende unterfinanziert, was sich in einigen Fällen in der Qualität der medizinischen Leistung niederschlägt, vor allem was die Ausstattung betrifft. Die Krankenhäuser gehören unter fachlich kompetente Leitung: „Ich bin Transportminister, nicht Gesundheitsminister“, betonte Grindeanu.