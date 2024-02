Treffen Ciolacu und deutscher Botschafter

Bukarest (ADZ) - Der deutsche Botschafter in Rumänien, Dr. Peer Gebauer, ist am Dienstag mit Premier Marcel Ciolacu (PSD) zusammengetroffen, um über die aktuelle Sicherheitslage in der Schwarzmeerregion und die wichtige Rolle Rumäniens bei der Unterstützung der Ukraine und der Moldau zu sprechen, teilt die Deutsche Botschaft mit. Rumänien sei ein wichtiger Partner und trage „entscheidend zur Sicherheit in Europa und im transatlantischen Raum bei“, so Gebauer, der unserem Land für die Unterstützung der Ukraine und der Republik Moldau dankte und auf die Einladung zur Ukraine Wiederaufbaukonferenz, die Deutschland gemeinsam mit der Ukraine vom 11. bis 12. Juni ausrichten wird, verwies. Beide Seiten unterstrichen ihr Interesse, die umfassende Partnerschaft u. a. im wirtschaftlichen Bereich auszubauen. Deutschland werde Rumänien, „das auf europäischer Ebene immer eine konstruktive Haltung zeigt“, auch bei der Vollintegration in den Schengen-Raum weiter unterstützen.