Treffen der Außenministerinnen Baerbock und Odobescu

Bukarest (ADZ) - Beim bilateralen Treffen der Außenministerinnen Rumäniens und Deutschlands am Montag in Berlin stand die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine sowie für die Republik Moldau, die Sicherheitslage in der Schwarzmeerregion, die Unterstützung für einen baldigen Schengen-Beitritt Rumäniens und die weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen von strategischer Art im Mittelpunkt, wie die Deutsche Botschaft Bukarest mitteilte. Außenministerin Annalena Baerbock dankte ihrer Amtskollegin Luminița Odobescu für die beeindruckende Hilfe Rumäniens für die Ukrainer, die Ausbildung von ukrainischen F16-Piloten als Teil der Kampfjet-Koalition, den Ausbau der Infrastruktur für den Export von Millionen von Tonnen ukrainischen Getreides über die Donauhäfen als wichtige Drehkreuze und die Unterstützung der Republik Moldau. Die Ukraine und die Republik Moldau seien Teil der Europäischen Familie, so Baerbock, und „wir stehen fest an ihrer Seite“.