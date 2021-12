Treibstoff ab 2022 höher besteuert

Bukarest (ADZ) – Benzin und Diesel dürften ab Anfang kommenden Jahres um sieben bis acht Bani pro Liter teurer werden. Das Finanzministerium hat am Dienstag die neuen Verbrauchssteuern für Treibstoff veröffentlicht, Benzin und Diesel werden mit rund 3,5 Prozent zusätzlich besteuert – 65,59 Lei mehr pro tausend Liter Benzin bzw. 60,11 Lei mehr pro tausend Liter Diesel. An der Zapfsäule dürfte sich dies in Preiserhöhungen (inkl. MwSt.) von sieben bis acht Bani pro Liter bemerkbar machen. Die Änderungen gelten ab 1. Januar 2022.