Trend im Tourismus: Urlaub in Rumänien

Eines der beliebten Reiseziele in unserem Land ist Kronstadt. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört auch das Schloss, in unserem Foto von der Zinne aus gesehen. Die Festung aus dem 16. Jahrhundert diente, nachdem sie die militärische Bedeutung verloren hatte, als Archiv, Gefängnis, zuletzt als Touristenattraktion und Restaurant. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse führten schließlich dazu, dass die Gaststätte in den letzten Jahren geschlossen wurde. Archivfoto: Agerpres