Trotz hohen Risikos wenig Aufklärung über Diabetes 2

Bukarest (ADZ) - Eine von zehn Personen in Rumänien leidet an Diabetes Typ 2, drei von zehn befinden sich in einem Vorstadium. Dennoch herrscht großes Unwissen über die Krankheit, wie eine Studie des Rumänischen Forums für Diabetes zeigt: So glaubt ein Viertel der Befragten fälschlicherweise, dass Diabetes heilbar sei. 52 Prozent davon – es handelte sich um Stadtbewohner zwischen 25 und 45 Jahren – waren übergewichtig, was als eine der Hauptursachen für die Erkrankung gilt.



Jährlich muss die Hälfte der an Diabetes Typ 2 Erkrankten stationär behandelt werden – etwa wegen Erblindungsrisiko, Herzinsuffizienz oder Amputationen von Extremitäten.



Eine Studie der Universität Nantes zeigt darüber hinaus auf, dass zehn Prozent der Diabetes-Patienten, die sich mit dem Coronavirus infizierten, innerhalb einer Woche nach Einlieferung in ein Spital verstarben. In Rumänien war Diabetes mit 33,7 Prozent die zweithäufigste Vorerkrankung der Covid-Todesopfer.