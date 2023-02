Türkei-Einsatz: Repatriierungen, Rettungserfolge

Ankara/Bukarest (ADZ) - Eine Mutter mit ihren beiden Kindern sind am Mittwoch aus Adana, Türkei, mit einem Sonderflug des Verteidigungsministeriums (MApN) nach Rumänien zurückgeführt worden, nachdem die Flugmaschine davor bereits sieben rumänische Erasmus-Studenten aus Malatya, Türkei übernommen hatte, teilte das MApN in einer Presseerklärung mit. Somit steigt die Zahl der nach dem desaströsen Erdbeben in der Türkei vom 6. Februar mit MapN-Sonderflügen zurückgeflogenen Personen auf 33 (darunter zwei Polen). Weitere fünf Personen sind am Mittwoch mit Unterstützung der rumänischen Botschaft in Ankara über einen Linienflug in Bukarest angekommen. Zehn weitere Personen hätten Unterstützung beantragt, seien jedoch derzeit von den Flughäfen weit entfernt.



Bisher haben die rumänischen Einsatzteams in der Türkei vier Personen lebend unter den Trümmern geborgen. Der letzte Einsatz vom Mittwoch wurde von einem weiteren Erdbeben erschwert und hat über 20 Stunden gedauert.