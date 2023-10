Türkisches Schiff von Seemine getroffen

Sulina (ADZ) – Ein türkisches Schiff ist am Donnerstagmittag 20 Kilometer nördlich von Sulina von einer Seemine getroffen worden. Das Schiff erlitt nur leichte Beschädigungen und konnte seine Fahrt auf dem Sulina-Kanal in Richtung Vilkove, Ukraine, fortsetzen, wie die britische Seefahrts-Sicherheitsfirma Ambrey berichtet, zitiert von Reuters. Eine ukrainische Regierungsquelle soll bestätigt haben, dass das Schiff von einer Mine getroffen wurde. Erst am Mittwoch hatte das britische Verteidigungsmniisterium gewarnt, dass Russland in der Nähe ukrainischer Häfen Seeminen einsetzen könne, um die Getreidelieferungen aus der Ukraine zu behindern.