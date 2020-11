UDMR fordert Rücknahme der Schulschließungen

Bukarest (ADZ) – In einer Pressemitteilung kritisiert der Ungarnverband UDMR die Entscheidung der Regierung zur Schließung aller Schulen und fordert Präsenzunterricht in Bildungseinrichtungen, wo die Einhaltung von sozialer Distanz und Hygieneregeln möglich sei, vom Kindergarten bis zur neunten Klasse. Dies vor dem Hintergrund, dass es in den letzten sechs Monaten nicht gelungen sei, alle Schulen mit digitalen Instrumenten auszustatten, andere EU-Länder trotz höherer Infektionsraten nicht zu solch drastischen Maßnahmen greifen und Vorschul- bzw. Grundschulkinder online nicht Lesen und Schreiben lernen können.