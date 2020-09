UDMR-Fraktionen in häuslicher Quarantäne

Bukarest (ADZ) – Die Fraktionsmitglieder des Ungarnverbands (UDMR) in Ober- und Unterhaus sind seit dem Wochenende alle in Heim-Quarantäne, nachdem der UDMR-Abgeordnete Norbert Apjok letzte Tage positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Apjok war letzten Montag bei der Fraktionssitzung des UDMR vor der am Quorum gescheiterten Misstrauensabstimmung anwesend gewesen. Die UDMR-Parlamentarier ließen sich, Medienberichten zufolge, daraufhin alle testen und wollen bis zum Vorliegen negativer Testergebnisse in häuslicher Absonderung bleiben.