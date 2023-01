UDMR rechnet weiter mit Teilnahme an Koalition

Bukarest (ADZ) – Über einen Verbleib des UDMR in der Regierungskoalition nach dem vereinbarten Wechsel von PNL und PSD an der Regierungsspitze hat es nach Angaben von Unionschef Kelemen Hunor keine Diskussion gegeben. Er wolle deshalb darüber nicht spekulieren, sagte er bei Prima News. Im Jahr 2021 war der UDMR für eine Mehrheit mathematisch nicht erforderlich, weil eine Koalition auch ohne sie funktioniert, 2023 habe sich daran nichts geändert.



Laut Kelemen müsse die gegenwärtige Koalition fortdauern, vor allem weil es mit der Arbeit der UDMR-Minister kein Problem gegeben habe und sie sich sowohl an das Regierungsprogramm als auch an den Koalitionsvertrag gehalten haben.



Er habe überdies nicht vor, irgendeinen seiner Minister zu ersetzen, stellte Hunor Kelemen klar.



Der Verband werde auch 2024 einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Staatspräsidenten aufstellen, verdeutlichte Kelemen im Interview bei Prima News – allerdings werde er selbst nicht mehr antreten. Nachdem er drei Mal kandidiert habe, selbst wenn er sich seinen Aussichten bewusst war, sei er jetzt nicht mehr daran interessiert, „egal, was kommt“, so Kelemen.