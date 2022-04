Udrea bleibt in Bulgarien in Haft

Sofia/Bukarest (ADZ) – Die ehemalige Entwicklungsministerin Elena Udrea (PDL/PMP) bleibt in Bulgarien in Präventivhaft, nachdem ihr Antrag auf Hausarrest abgelehnt wurde. Die Entscheidung wurde laut Nachrichtenagentur news.ro vom Berufungsgericht Sofia getroffen und ist rechtskräftig. Udrea wurde kürzlich in Rumänien wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, konnte allerdings vor Haftantritt das Land verlassen. Bis zum 19. April soll über ihre Auslieferung befunden werden.