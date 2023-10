Über 13 Jahre Haft für Todesfahrer

Bukarest (ADZ) - Mario Iorgulescu, der Sohn des Vorsitzenden der rumänischen Profi-Fussball-Liga, ist in Abwesenheit vom Berufungsgericht endgültig zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und acht Monaten verurteilt worden, nachdem er im Jahr 2019 betrunken und unter Drogeneinfluss einen tödlichen Autounfall verursachte. Laut Polizeibericht lag sein Blutalkoholgehalt bei 1,96 Promille, auch auf Kokain wurde er positiv getestet. Iorgulescu hält sich in einer Klinik in Italien auf und hat die Teilnahme am Prozess verweigert.