Über 18 Millionen Personen auf Wählerlisten

Bukarest (ADZ) – Bei den Parlamentswahlen am Sonntag werden 18,19 Millionen Wählerinnen und Wähler, davon rund 740.000 im Ausland gemeldete Personen, an den Wahlurnen erwartet. Im Inland wird in insgesamt 18.802 Wahllokalen gewählt, im Ausland stehen 748 Wahllokale zur Verfügung; letztere können über die Webseite des Außenministeriums ausfindig gemacht werden: www.mae.ro/node/52162. Die Wahllokale im Inland sind Sonntag von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, im Ausland kann Samstag und Sonntag gewählt werden. Laut der Zentralen Wahlbehörde AEP haben sich 35.808 rumänische Staatsbürger im Ausland für die Briefwahl angemeldet, bis Donnerstag um 14.30 Uhr waren schon 14.572 Umschläge mit den abgegebenen Stimmen eingegangen.



Um in Ortschaften, die unter Quarantäne stehen, zu wählen, muss laut Staatssekretär Raed Arafat eine eidesstattliche Erklärung ausgefüllt werden, damit kann auch eine Ortschaft verlassen oder betreten werden, um an der Wahl teilzunehmen.



Personen, die sich außerhalb des Landkreises befinden, in welchem ihr Wohnsitz (domiciliu) liegt, können an der Wahl nur teilnehmen, wenn sie in dem Ort, in dem sie ihre Stimme abgeben wollen, auch gemeldet sind (viză de flotant).