Über 200 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2-Virus

Bukarest (ADZ) - Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 237 Personen positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet, die Zahl der aktiven Covid-19-Erkrankungen hat wieder um einige Dutzend bis auf 4530 zugelegt. Insgesamt wurden laut Mitteilungen des Krisenstabs von Donnerstagmittag bisher 21.182 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt, es gab 1369 Todesfälle und 15.283 Personen gelten als geheilt. Auf Intensivstationen waren am Donnerstag 153 Patienten interniert. Bisher wurden 531.619 Tests durchgeführt, 11.055 davon in den letzten 24 Stunden.



Stärker als in anderen Landeskreisen hat die Zahl der Infektionen im Kreis Kronstadt/Brașov zugelegt und ist mit bisher 941 Fällen nach Suceava (3693) und der Hauptstadt Bukarest (2324) nun der am stärksten betroffene Kreis. Auf Kronstadt folgen die Kreise Neamț (916), Botoșani (858), Vrancea (730), Arad (700) und Muresch (694). Im Kreis Klausenburg/Cluj wurden bisher 587 Infektionen bestätigt, in Hermannstadt/Sibiu 523, Temesch 509, Karasch-Severin 112 und Sathmar 63.