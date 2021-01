Über 25.000 Personen gegen Covid geimpft

Bukarest (ADZ) - In den letzten 24 Stunden wurden in Rumänien fast 12.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft, zehn von ihnen wiesen geringfügige Nebenwirkungen vor. Die Gesamtzahl der geimpften Personen seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 lag am Montag, gemäß Angaben des Nationalen Koordinierungsausschusses für Aktivitäten zur Impfung gegen Covid-19 (CNCAV), bei 25.508. Acht Personen meldeten Schmerzen an der Impfstelle und 39 Geimpfte allgemeine Nebenwirkungen wie Fieber, Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Erschöpfung, Angstzustände oder allergischen Nesselausschlag.