Bukarest (ADZ) - Auf Samstag verstarben 49, auf Sonntag 29 Personen nach einer Corona-Infektion, weitere 46 auf Montag – damit stieg die Anzahl aller in Rumänien bekannten Opfer auf 35.036.

Die Anzahl der positiv getesteten Patienten in den Spitälern stieg auf 5288, 162 davon sind minderjährig. Auf den Intensivstationen wurden 633 Covid-Patienten behandelt.

Am Montag waren 1849 bzw. 8,39 Prozent der 22.032 Tests positiv – letzte Woche lag die Rate positiver Tests im Schnitt bei 5,49 Prozent.