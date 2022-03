Über 360.000 ukrainische Flüchtlinge nach Rumänien eingereist

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine bis zum heutigen Freitag sind insgesamt 364.518 Ukrainer über die Grenze nach Rumänien ein- und 282.497 wieder in andere Länder ausgereist, berichtet die Rumänische Grenzpolizei. Damit befanden sich an diesem Tag 82.021 Ukrainer im Land. Innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: Freitag) sind 70.974 Ukrainer ein- und 21.003 wieder ausgereist. Ein großer Teil der Ausreisewilligen wird vom Bukarester Nordbahnhof (im Bild) aus weiterdirigiert. Die Regierung richtet hierfür auf dem Romexpo-Gelände eine temporäre Unterkunft für bis zu 2000 Personen ein.