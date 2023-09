Über 42.000 Lei Strafe für Kreiskrankenhaus Boto{ani

Botoșani (ADZ) – Das Notfall-Kreiskrankenhaus „Mavromati“ in Botoșani soll nach dem Tod von Alexandra Ivanov, der am 18. August verstorbenen Schwangeren, an die Krankenkasse von Botoșani 42.272 Lei Strafe zahlen, erklärte am Mittwoch die Exekutivdirektorin der Kassenfiliale, Alina Mustață, gegenüber Agerpres. Motiviert wurde die Geldstrafe, die 0,5 Prozent der dem Krankenhaus zugewiesenen Summe für medizinische Leistungen entspricht, mit „Nichteinhaltung der Verpflichtung zur medizinischen Versorgung“. Die im dritten Monat schwangere 25-Jährige war nach ihrer nächtlichen Einlieferung mit Blutungen und Schmerzen trotz starker Verschlechterung ihres Zustands und verzweifelten Hilferufen sieben Stunden lang vom medizinischen Personal ignoriert worden, wie der Untersuchungsbericht der Gesundheitsdirektion Boto{ani ergibt. Die Interimsmanagerin des Krankenhauses, Monica Ad²sc²li]ei, erklärte in einer Pressekonferenz, Berufung einlegen zu wollen.