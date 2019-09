Über 4400 offene Vollstreckungsbefehle

Bukarest (ADZ) - Das Innenministerium hat am Mittwoch auf eine Anfrage des Abgeordneten Robert Turcescu bekannt gegeben, dass zum 12. Juni 2019 4450 verurteilte Personen polizeilich gesucht werden – gegen diese ist ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Laut Polizeistatistik werden 350 Personen im Inland gesucht und 4100 werden international verfolgt.



In dem vom PMP-Abgeordneten auf Facebook veröffentlichten Schreiben des Innenministeriums heißt es, dass die Verfolgung aufgenommen wird, falls ein Haftbefehl oder andere Maßnahmen zum Freiheitsentzug nicht vollstreckt werden konnten, weil die entsprechende Person nicht gefunden wurde, falls eine Person aus einer Haftanstalt ausgebrochen ist oder wenn es Hinweise gibt, dass sich eine international gesuchte Person in Rumänien aufhält.



Auf der Webseite der rumänischen Polizei sind rund 750 Personen aufgelistet, die polizeilich gesucht werden. Interpol zufolge wird nach 48 rumänischen Staatsbürgern international gefahndet.