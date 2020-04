Über 500 Covid-19-Tote in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Todesfälle ist am Mittwoch auf 508 gestiegen. Wie der Krisenstab bekanntgab, wurden bisher 9710 Personen positiv auf den SARS-CoV-2-Virus getestet, ein Anstieg um 468 gegenüber Dienstag. 2406 Patienten gelten bisher als geheilt, die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 6796. Innerhalb einer Woche (seit dem 15. April) ist die Gesamtzahl der positiven Tests somit um 2494 gestiegen, während sich die aktiven Erkrankungen um 1159 erhöhten – 146 Personen sind in diesem Zeitraum gestorben, 1189 geheilt.



Zurzeit sind 288 Patienten auf Intensivstationen interniert, 12.809 Personen in Quarantäne und 40.774 in häuslicher Isolation. Es wurden bisher 106.357 Tests durchgeführt. Im Ausland gibt es bisher 953 bestätigte Coronavirusinfektionen bei rumänischen Staatsbürger, die meisten in Italien (636) und Spanien (196), von insgesamt 64 Todesfällen wurden die meisten in Großbritannien (19), Italien (16) und Frankreich (15) verzeichnet.