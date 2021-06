Über 5000 Kinder und 140.000 Jugendliche geimpft

Bukarest (ADZ) – Zwischen 2. und 5. Juni sind 5100 Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sowie über 14.000 Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren gegen das Coronavirus geimpft worden – so die Angaben von Valeriu Gheorghiță, Koordinator der Impfkampagne.

Die Impfung sei besonders wichtig für Kinder und Jugendliche, für die Covid-19 aufgrund von Vorerkrankungen eine Gefahr darstellt – „es ist sehr schwierig, in der Haut von Eltern zu stecken, die sich um ein solches Kind sorgen, ein gefährdetes Kind, das die gleichen Rechte auf Gesundheit und Bildung hat wie andere Kinder“, so Gheorghiță. Aber auch gesunde Kinder und Jugendliche sowie deren Familien und Umfeld würde durch eine Impfung geschützt.



Junge Menschen erleiden zwar selten schwere Verläufe von Covid-19, können aber von „Long-Covid“ betroffen sein – sie leiden noch Monate nach der Infektion unter Symptomen wie Erschöpfung. Belastbare Zahlen zur Häufigkeit der Fälle gibt es aber noch nicht.