Über 5000 Minderjährige mit Coronavirus infiziert

Bukarest (ADZ) - Laut Angaben von Gesundheitsminister Nelu Tătaru hätten sich seit Ausbruch der Pandemie landesweit1978 Kinder im Alter bis zehn Jahre und 3127 Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren mit dem Coronavirus infiziert. Dies entspricht etwa 6,14 Prozent der 83.150 bis Freitag nachgewiesenen Fälle.



Laut Tătaru würde am 7. September landesweit eine epidemiologische Evaluation durchgeführt, auf deren Basis Bildungseinrichtungen entscheiden könnten, in welcher Form der Unterricht stattfinden soll. Bereits am Mittwochabend hatte Bildungsministerin Monica Anasie erneut bekannt gegeben, dass diese Entscheidung auf lokaler Ebene getroffen würde.



Wie weit Kinder zur Verbreitung des Virus beitragen, ist derzeit noch wenig erforscht – Studien wiesen teils hohe Viruslasten bei Säuglingen und Kindern nach. Möglicherweise birgt also der Kontakt hohes Ansteckungsrisiko, auch wenn Minderjährige sehr selten unter starken Symptomen von Covid-19 leiden.